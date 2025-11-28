Reuters: Нидерланды закупили 100 радаров для обнаружения беспилотников

Нидерландское министерство обороны закупило партию из ста радаров раннего обнаружения, предназначенных для выявления приближающихся беспилотников.
Решение было принято после недавних инцидентов, когда дроны заметили вблизи аэропорта и военной авиабазы на юге страны, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности воздушного пространства.
По данным Reuters, первый из этих радаров будет передан уже завтра, а полная поставка планируется к 2026 году. Новое оборудование должно усилить систему контроля и повысить готовность к возможным угрозам со стороны малых летательных аппаратов.
Техника производится компанией Robin Radar Systems, специализирующейся на томографических системах наблюдения. Эти радары способны различать беспилотники, птиц и другие движущиеся объекты. В оборонном ведомстве добавили, что сопутствующая техника для их использования поступит в войска в начале следующего года.
Ранее власти Нидерландов еще не установили, кто стоит за двумя недавними инцидентами с беспилотниками, но допускают что это были разные лица.