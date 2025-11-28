Ричмонд
Reuters: Нидерланды закупили 100 радаров для обнаружения беспилотников

Первый из этих радаров будет передан уже завтра, а полная поставка планируется к 2026 году.

Источник: Аргументы и факты

Нидерландское министерство обороны закупило партию из ста радаров раннего обнаружения, предназначенных для выявления приближающихся беспилотников.

Решение было принято после недавних инцидентов, когда дроны заметили вблизи аэропорта и военной авиабазы на юге страны, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности воздушного пространства.

По данным Reuters, первый из этих радаров будет передан уже завтра, а полная поставка планируется к 2026 году. Новое оборудование должно усилить систему контроля и повысить готовность к возможным угрозам со стороны малых летательных аппаратов.

Техника производится компанией Robin Radar Systems, специализирующейся на томографических системах наблюдения. Эти радары способны различать беспилотники, птиц и другие движущиеся объекты. В оборонном ведомстве добавили, что сопутствующая техника для их использования поступит в войска в начале следующего года.

Ранее власти Нидерландов еще не установили, кто стоит за двумя недавними инцидентами с беспилотниками, но допускают что это были разные лица.