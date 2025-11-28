Виноградов рассказал, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста

Обратиться за накопительной пенсией можно до наступления пенсионного возраста — в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам. Об этом сообщил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По его словам, для этого предпенсионер должен подать заявление в Соцфонд, предварительно изучив выписку из своего индивидуального лицевого счета. Она доступна через личный кабинет на «Госуслугах» или на сайте фонда. Состояние пенсионных накоплений указывается в разделах 3 и 4.
Подать заявление можно через те же сервисы, или посетив лично местное отделение фонда или МФЦ. Оно рассматривается в течение десяти рабочих дней. При положительным решении деньги переведут на банковский счет в следующем месяце.
— Закон предусматривает для предпенсионеров три варианта получения пенсионных накоплений. Каждый из них имеет свои особенности и условия применения, — рассказал эксперт агентству «Прайм».
Так, можно получить все деньги сразу, разделить их на определенный период (но не менее десяти лет), или назначить себе пожизненную накопительную пенсию, пояснил профессор.
Россияне в следующем году столкнутся с большим количеством индексаций пенсионных выплат. Об этом 25 ноября рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.