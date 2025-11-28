Трамп анонсировал начало наземной операции по борьбе с наркотиками из Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп заявил о скором начале наземной операции США по борьбе с наркотрафиком из Венесуэлы. По его словам, администрация уже приложила немало усилий для решения этой проблемы. Так глава государства сказал в обращении к военным по случаю Дня благодарения.
Президент США уточнил, что Вашингтон в течение последних недель постоянно работал над прекращением наркотрафика в страну. Он добавил, что теперь поставки по морю ограничены на 85%.
«Вы, наверное, заметили, что люди не хотят перевозить наркотики по морю, и мы начнем останавливать их на суше. Это проще делать на суше, и это начнется очень скоро», — заверил Дональд Трамп.
Президент США тем временем планирует снова изменить подход по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр армии Даниэль Дрисколл. Он передал информацию европейским дипломатам.