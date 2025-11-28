Ричмонд
Трамп анонсировал начало наземной операции по борьбе с наркотиками из Венесуэлы

Трамп заявил, что США «очень скоро» начнут борьбу с поставками наркотиков «на суше».

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил о скором начале наземной операции США по борьбе с наркотрафиком из Венесуэлы. По его словам, администрация уже приложила немало усилий для решения этой проблемы. Так глава государства сказал в обращении к военным по случаю Дня благодарения.

Президент США уточнил, что Вашингтон в течение последних недель постоянно работал над прекращением наркотрафика в страну. Он добавил, что теперь поставки по морю ограничены на 85%.

«Вы, наверное, заметили, что люди не хотят перевозить наркотики по морю, и мы начнем останавливать их на суше. Это проще делать на суше, и это начнется очень скоро», — заверил Дональд Трамп.

Президент США тем временем планирует снова изменить подход по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр армии Даниэль Дрисколл. Он передал информацию европейским дипломатам.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше