ЦТАК: военные США угрожают стабильности на Корейском полуострове

Действия Соединённых Штатов несут серьёзную угрозу для стабильности на Корейском полуострове и в регионе, сообщает ЦТАК.
«Безрассудные военные действия США, которые начались с начала текущего года, серьёзно угрожая стратегической стабильности на Корейском полуострове и в окружающем регионе, становятся более откровенными даже в этот момент», — говорится в сообщении.
В материале северокорейского государственного агентства сказано, что «военное бесчинство» Вашингтона чётко демонстрирует, что кто является источником нестабильности, а также «инициатором изменения статуса-кво».
В КНДР заявили, что на фоне действий США Пхеньян намерен активнее пользоваться правом для защиты «государственной власти и интересов, мира и стабильности в регионе».
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус КНДР закреплён в Конституции страны.