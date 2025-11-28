Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦТАК: военные США угрожают стабильности на Корейском полуострове

«Военное бесчинство» США демонстрирует, что кто является источником нестабильности.

Источник: Аргументы и факты

Действия Соединённых Штатов несут серьёзную угрозу для стабильности на Корейском полуострове и в регионе, сообщает ЦТАК.

«Безрассудные военные действия США, которые начались с начала текущего года, серьёзно угрожая стратегической стабильности на Корейском полуострове и в окружающем регионе, становятся более откровенными даже в этот момент», — говорится в сообщении.

В материале северокорейского государственного агентства сказано, что «военное бесчинство» Вашингтона чётко демонстрирует, что кто является источником нестабильности, а также «инициатором изменения статуса-кво».

В КНДР заявили, что на фоне действий США Пхеньян намерен активнее пользоваться правом для защиты «государственной власти и интересов, мира и стабильности в регионе».

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус КНДР закреплён в Конституции страны.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше