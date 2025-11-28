Niletto побывал на Байконуре: певец снимает фильм с «Роскосмосом» на крупнейшем космодроме мира

Певец из Екатеринбурга Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) посетил крупнейший космодром мира Байконур в Казахстане для съемок документального фильма в рамках сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос». Артиста познакомили с этапами запуска ракеты, сообщил он своим подписчикам в Telegram.