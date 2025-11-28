Niletto побывал на Байконуре: певец снимает фильм с «Роскосмосом» на крупнейшем космодроме мира

Ричмонд
Певец из Екатеринбурга Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) посетил крупнейший космодром мира Байконур в Казахстане для съемок документального фильма в рамках сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос». Артиста познакомили с этапами запуска ракеты, сообщил он своим подписчикам в Telegram.

Данил Прытков пообещал выложить большой документальный фильм.

«Находясь на территории космодрома Байконур, побывал на значимых исторических местах и действующих рабочих точках. Увидел вертикализацию и установку ракеты перед стартом “Союз МС-28”», — написал Niletto в своем telegram-канале.

Певец пообещал в ближайшее время поделиться подробными впечатлениями от поездки на космодром. В дальнейшем — выложить документальный фильм.

«Союз МС-28» направляется к МКС, запуск произвели днем 27 ноября. URA.RU уже писало, что на борту трое — два астронавта «Роскосмоса» и представитель NASA. По оценке наблюдателей, полет проходит штатно.