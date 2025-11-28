В Госдуме предложили запретить алкомаркеты ближе 300 метров от школ

«Тревожность вызывает и статистика по количеству магазинов, реализующих алкогольную продукцию. Так, по данным сервиса “Яндекс. Карты”, в 2024 году количество алкомаркетов в России увеличилось на 13% по сравнению с 2023 годом — до 45 тысяч точек», — рассказал он.