Муниципальное взаимодействие Челябинска и Екатеринбурга вышло на новый уровень

В рамках деловой программы Буяков выступил на дискуссии, посвященной муниципальной реформе. Он поделился с коллегами из других регионов практикой вовлечения челябинцев в решение вопросов городского развития. Особое внимание он уделил сравнению двух подходов: традиционных наказов избирателей и инициативного бюджетирования. По мнению председателя челябинской Гордумы, когда жители не просто высказывают пожелания, а сами активно участвуют в создании и реализации проектов, это дает гораздо больший эффект.