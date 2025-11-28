Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюменскую область придет резкое похолодание

На территории Тюменской области днем 28 ноября ожидается местами похолодание до −18 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

Днем столбики термометров местами опустятся до −18 градусов.

На территории Тюменской области днем 28 ноября ожидается местами похолодание до −18 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 28 ноября прогнозируется температура воздуха −3, −8 градусов, местами до −13, −18», — сообщается на сайте управления. Похолодание началось в регионе минувшей ночью, столбики термометра опускались до −23 градусов.

Синоптики обещают тюменцам местами небольшой снег и гололед. Ветер юго-восточный, 4−9 метров в секунду. По погодным условиям актировка в регионе для учащихся первой смены не объявлена.