В Тюменскую область придет резкое похолодание

Днем столбики термометров местами опустятся до −18 градусов.
На территории Тюменской области днем 28 ноября ожидается местами похолодание до −18 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 28 ноября прогнозируется температура воздуха −3, −8 градусов, местами до −13, −18», — сообщается на сайте управления. Похолодание началось в регионе минувшей ночью, столбики термометра опускались до −23 градусов.
Синоптики обещают тюменцам местами небольшой снег и гололед. Ветер юго-восточный, 4−9 метров в секунду. По погодным условиям актировка в регионе для учащихся первой смены не объявлена.