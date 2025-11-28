Силы российской ПВО пресекли атаку Украины на Москву

Срочная новость.
Дежурные силы ПВО перехватили украинский беспилотник. Вражеская атака была предотвращена над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собинин. Как уточнил глава города, на месте падения дрона работают экстренные службы.
