Силы российской ПВО пресекли атаку Украины на Москву

Дежурные силы ПВО перехватили украинский беспилотник. Вражеская атака была предотвращена над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собинин. Как уточнил глава города, на месте падения дрона работают экстренные службы.

Срочная новость.

