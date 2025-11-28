Пять стран оказались самыми травмоопасными для россиян в 2025 году

В этом году среди стран, где наши сограждане чаще всего обращались за медицинской помощью во время путешествий, лидируют государства Азии — Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Шри-Ланка. Среди проблем, с которыми столкнулись туристы — повышенная температура тела, сердечно-сосудистые заболевания, отравления, травмы в виде ушибов и растяжений. Кроме того, была зафиксирована необходимость оказания помощи людям, подвергшимся укусам животных, в том числе обезьян, бездомных кошек и собак, отмечают эксперты.