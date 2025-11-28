Аналитик Виноградов рассказал, кто может получить пенсию раньше пенсионного возраста

Россияне могут получить часть пенсионных выплат ещё до наступления пенсионного возраста. Об этом напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Речь идёт о пенсионных накоплениях, которые могут получить предпенсионеры.
«Право на пенсионные накопления, согласно закону “О накопительной пенсии”, возникает раньше — в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — сказал эксперт агентству «Прайм», напомнив, что для оформления выплаты нужно обратиться с заявлением в Соцфонд.
Профессор Виноградов уточнил, что может быть три варианта получения пенсионных накоплений. Это единовременная выплата всей суммы, срочная пенсионная выплата на определённый период и пожизненная ежемесячная накопительная пенсия.
Кроме того, если предпенсинер находится в статусе безработного в течение двух лет, он может при соблюдении ряда условий претендовать на оформление досрочной пенсии.
Напомним, статус предпенсионера присваивается россиянам автоматически.
