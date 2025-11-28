Посол Российской Федерации в Британии Андрей Келин заявил, что новых контактов с британскими властями после представления плана Соединённых Штатов урегулированию украинского конфликта и встречи союзников Украины в Женеве не было.
«С британской стороной контактов на этот счёт нет. Они придерживаются противоположной позиции, и их позиция не направлена на то, чтобы это было урегулировано в рамках дипломатического решения», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Лондоне.
Кроме того, Келин отметил, что Британия и ЕС «делают больно лишь себе», когда пытаются отказаться от энергоресурсов РФ.
«Если хотят сделать больно сами себе, никто им не мешает. Именно так они и поступают, переключаясь полностью на американские поставки», — заявил он.
Келин встретился с журналистами в ходе культурного мероприятия.
Напомним, накануне Келин рассказал, что Британия не имеет достаточного количества средств для финансирования украинской стороны.
Ранее сообщалось, что Британия подготовила фейки о связях президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и членов его семьи с советскими и российскими спецслужбами, чтобы дискредитировать Трампа, а также «сбить его миротворческий настрой» по Украине.