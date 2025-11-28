Ричмонд
Угрозу воздушной атаки ВСУ объявили в Татарстане

В Татарстане введен режим беспилотной опасности. Соответствующее оповещение рассылают экстренные службы. Как уточняется в сообщении, меры были приняты из-за обнаружения украинских дронов в воздушном пространстве региона.

Срочная новость.

