Трамп назвал журналистку глупой за вопрос о напавшем на военных Нацгвардии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обозвал журналистку глупой за вопрос о напавшем на двух военнослужащих Нацгвардии около Белого дома.

— Вы задаете вопросы, просто потому что вы глупый человек, — заявил он корреспондентке после прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения.

Она спросила, почему американский лидер сказал, что подозреваемого-уроженца Афганистана могли пустить в США в 2021 году без достаточной проверки, хотя Министерство внутренней безопасности говорило, что она все-таки велась.

— Потому что они их впустили. Вы глупая? Они прибыли на самолете с тысячами других людей, которые не должны быть здесь, — ответил глава Белого дома, передает РИА Новости.

Двоих служащих Национальной гвардии Соединенных Штатов Америки ранили огнестрельным оружием неподалеку от Белого дома. Пострадавшие военные находятся в критическом состоянии. Как произошла стрельба, кто в ней замешан и какова была реакция Дональда Трампа — в материале «Вечерней Москвы».

