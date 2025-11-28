В авиагавани Геленджика закрыли небо

Срочная новость.
Аэропорт Геленджика не принимает и не отправляет рейсы из-за введеных ограничений. Меры необходимы для безопасности перелетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Аэропорт Геленджика не принимает и не отправляет рейсы из-за введеных ограничений. Меры необходимы для безопасности перелетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Срочная новость.
Аэропорт Геленджика не принимает и не отправляет рейсы из-за введеных ограничений. Меры необходимы для безопасности перелетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.