ВСУ атаковали три жилых дома в Ростовской области

Силы ПВО пресекли массированную атаку Украины на Ростовскую область. Вражеские беспилотники были уничтожены над семью городам региона. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. В заявлении уточняется, что в Шахтах поврежден жилой дом. В нем выбиты стекла. Также урон получили два частных дома в Таганроге.