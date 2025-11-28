Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росрыболовство: Рыбная путина в РФ значительно превзошла показатели 2024 года

Рыбная путина в России в текущем году прошла успешнее, чем в прошлом, лидером по вылову стал Камчатский край. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков перед заседанием Дальневосточного научно-промыслового совета в Хабаровске.

«В целом, путина прошла достаточно неплохо, гораздо лучше, чем в прошлом году», — заявил Шестаков.

По предварительным данным за путину-2025 выловлено 335 тысяч тонн рыбы. Производство красной икры увеличится на 35% по сравнению с прошлым годом. Шестаков заверил, что российский внутренний рынок будет обеспечен красной рыбой и красной икрой.

В преддверии новогодних праздников участились случаи мошенничества, связанные с продажей красной икры через мессенджеры. Ранее сообщалось, что злоумышленники предлагают дешёвую икру, рыбу и другие деликатесы, выдавая себя за представителей производителей с Дальнего Востока и северных регионов. Аналитики рекомендуют использовать только официальные приложения проверенных магазинов и маркетплейсов для безопасных покупок, а также требовать сертификаты и документы, подтверждающие качество продукции.

Всё самое важное о деньгах и ценах — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше