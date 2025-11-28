Росрыболовство: Рыбная путина в РФ значительно превзошла показатели 2024 года

В преддверии новогодних праздников участились случаи мошенничества, связанные с продажей красной икры через мессенджеры. Ранее сообщалось, что злоумышленники предлагают дешёвую икру, рыбу и другие деликатесы, выдавая себя за представителей производителей с Дальнего Востока и северных регионов. Аналитики рекомендуют использовать только официальные приложения проверенных магазинов и маркетплейсов для безопасных покупок, а также требовать сертификаты и документы, подтверждающие качество продукции.