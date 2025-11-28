Ричмонд
Посол Келин: Любое изъятие Лондоном российских активов будет воровством

Посол РФ в Британии оценил планы Лондона по изъятию российских активов.

Источник: Комсомольская правда

Любое изъятие Великобританией замороженных российских активов будет воровством. Об этом журналистам в ходе культурного мероприятия в Лондоне заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Возможно, оно (изъятие — Прим. Ред.) состоится, или же не состоится… Идет нам непонятная внутренняя работа. В любом случае, это будет воровство наших активов», — отметил дипломат.

Вместе с тем, Келин выразил недоумение по поводу слов главы британского минфина Рэйчел Ривз, которая, презентуя бюджетный план на 2026 год, в качестве мер правительства упомянула заморозку российских активов.

«Российские активы не имеют никакого отношения совершенно к бюджетному посланию. Бюджетное послание мы изучили. Оно пессимистичное для Великобритании на ближайшие годы, ничего хорошего здесь не представляется», — заключил дипломат.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности совместно с ЕС направлять замороженные российские активы на помощь Украине.

