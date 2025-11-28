Астроном Киселев: объект 3I/ATLAS в космосе встретит специальный аппарат

В течение двух месяцев астрономы всего мира будут особенно пристально следить за межзвездным объектом 3I/ATLAS, отметил в разговоре с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
«С 27 ноября 2025 года по 27 января 2026 года ученые будут наблюдать за кометой 3I/ATLAS. Даже космический аппарат Juno, изучающий Юпитер, повернется к комете для съемки уникальных снимков, чтобы помочь астрономам понять её траекторию и состав», — объяснил он.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев назвал «разочаровывающим» новый снимок межзвездного объекта 3I/ATLAS, который представили специалисты NASA. В беседе с aif.ru эксперт отметил, что на фото, сделанном марсианским спутником Mars Reconnaissance Orbiter, «запечатлено, по сути, довольно мутное белое пятно на небе, на котором не различить никаких деталей».