ТГУ: таяние вечной мерзлоты может запустить эффект домино

Результаты показали, что лед глеезема — старый лед, который долго время находится в земле, содержит в 30 раз больше марганца, чем воды в тех слоях земли. Это также видно по состоянию рек, которые активно выносят марганец в окружающую среду по мере оттаивания многолетней мерзлоты. Самые высокие уровни органических веществ, железа, алюминия и других микроэлементов нашли на глубине 40−90 см. Эта часть почвы находится прямо над вечной мерзлотой и называется активным слоем — место, которое каждый год тает и снова замерзает.