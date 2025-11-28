Как начать Рождественский пост без срывов и проблем с пищеварением: Гастроэнтеролог назвала частые ошибки

Во избежание метеоризма, тяжести в животе и проблем с пищеварением, эксперт не рекомендует питаться исключительно сырыми овощами. По её словам, их следует употреблять и после термической обработки — в отварном или запечённом виде, что обеспечивает более щадящее воздействие на кишечник и минимизирует газообразование. «Чтобы этого не допустить, достаточно заранее продумать меню и подобрать блюда, которыми можно будет временно заменить те, что в пост не разрешены. Для лучшего насыщения можно немного увеличить порции, а также обязательно оставить в меню сложные углеводы (гречку, рис, картофель, цельнозерновой хлеб) и достаточное количество растительных жиров», — отмечает Кашух.