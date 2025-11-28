В России может появиться банкнота в 10 тысяч рублей: выбрать ее дизайн смогут граждане

В России может появиться новая банкнота самого крупного номинала. С инициативой о выпуске десяти тысяч рублей выступили депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис. Соответствующее обращение они направили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Парламентарии убеждены, что экономическая реальность диктует объективную необходимость в такой купюре. Они указывают на неудобства, с которыми сталкиваются и граждане, и бизнес при крупных расчётах, вынужденные оперировать большими пачками наличных. Это, по их мнению, ведёт к росту затрат на печать денег, их перевозку, хранение и подсчёт.
В своём письме депутаты просят руководство Центробанка рассмотреть эту возможность. В случае позитивной реакции они предлагают провести всероссийское голосование, чтобы определить дизайн будущей банкноты. В качестве площадки для этого они видят портал «Госуслуги».
«Просим Вас рассмотреть возможность выпуска банкноты номиналом 10 000 рублей и проведения всероссийского голосования по выбору ее дизайна и, в случае поддержки данной инициативы, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопросы ее практической реализации», — говорится в письме.
Такой подход, уверены авторы инициативы, не только учтёт мнение общества по важному вопросу, но и укрепит доверие россиян к финансовой системе в целом.
Напомним, в России с 10 октября проходило народное голосование по дизайну новой 500-рублевой купюры. Однако спустя два дня после старта его прервали. Центробанк отменил голосование из-за накрутки голосов. На купюре предложили изобразить объект, связанный с красотами Пятигорска. Однако недобросовестные участники голосования решили обмануть регулятор. Центробанк зафиксировал многочисленные попытки махинаций с голосами.
Зампред Центрального банка России Сергей Белов рассказал, почему важно обновлять внешний вид банкнот. По его словам, главная причина — защита от подделок. Технологии быстро развиваются, и чтобы опережать мошенников, Центробанк должен внедрять современные методы защиты.
Ранее сообщалось, что в 2027 году в России хотят выпустить в обращение памятные монеты «Лунтик и его друзья» серии «Российская (советская) мультипликация». Памятную монету с изображением вылупившегося из яйца пришельца из космоса выполнят из серебра и недрагоценных металлов.