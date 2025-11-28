В России может появиться банкнота в 10 тысяч рублей: выбрать ее дизайн смогут граждане

Парламентарии убеждены, что экономическая реальность диктует объективную необходимость в такой купюре. Они указывают на неудобства, с которыми сталкиваются и граждане, и бизнес при крупных расчётах, вынужденные оперировать большими пачками наличных. Это, по их мнению, ведёт к росту затрат на печать денег, их перевозку, хранение и подсчёт.