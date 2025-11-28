Россиянин побывал в США и описал законы в одном штате фразой «волосы дыбом»

Российский тревел-блогер, путешествующий по США, поделился впечатлениями от Техаса — и, по его словам, некоторые местные законы выглядят так, будто их писали в эпоху Дикого Запада и с тех пор никто не пересматривал.
По наблюдениям автора, «у каждого третьего в бардачке — револьвер». Но, как он отмечает, к оружию там относятся настолько привычно, что даже формальности регламентируют ковбойскую реальность куда строже, чем можно представить.
Так, в Техасе существует официальный запрет жениться больше трёх раз за жизнь. «Если тебе нравится менять жен, как перчатки, — извини, ковбой, на четвёртый раз только гражданский брак. Представляю, как это объяснять техасской тёще», — пишет блогер.
Ещё один закон удивил своей прямотой: если собака нападает на скот — её можно застрелить. Без долгих разговоров. «Хорошо, что мы живём в доме на колёсах, а не на ранчо», — отметил путешественник.
С общественным транспортом в Техасе тоже всё по-особому. В ряде городов формально запрещено строить метро. Причина проста: местные привыкли ездить только на личных машинах. «Под землёй ковбой не ездит», — шутит блогер.
Есть и закон, напоминающий о ковбойских временах практически буквально: входить в бар с оружием нельзя только если висит табличка No Guns. Нет таблички — можно заходить с кольтом на поясе, и никто не удивится.
Некоторые запреты и вовсе выглядят сюрреалистично. Например, в Техасе нельзя запрягать слона в повозку. «То есть эта проблема должна была возникать достаточно часто, чтобы её прописали в законе», — удивляется автор.
Доить чужую корову тоже нельзя — даже если она стоит без присмотра. «Наверное, поэтому у них столько молока в супермаркетах: соседям тут не доверяют», — пишет блогер.
А стоя пить пиво разрешено только три глотка подряд. Автор задаётся вопросом: кто в Техасе считает эти глотки — бармен, полицейский или специально обученный «счётчик»?
Простой поход по соседскому газону чреват штрафом — газон здесь рассматривается почти как часть личного пространства. «Вот почему у них трава под линейку подстрижена», — смеётся путешественник.
В некоторых округах запрещено держать дома страусов. «Видимо, кто-то однажды попробовал заменить курятник страусиным загоном, и теперь остальные расплачиваются», — предполагает блогер.
Один из самых колоритных старых законов запрещал носить ковбойские сапоги тем, кто не работает на ранчо. Турист мог купить обувь в магазине — и сразу же получить штраф. Сейчас этот закон практически не применяется, но удивляет до сих пор.
И наконец — абсолютный чемпион среди странных запретов: нельзя «доить рыбу». Формулировка официальная. «Раз запрет существует — значит, кто-то пытался. Не знаю, что добавить», — резюмировал блогер.
А в одном из округов до сих пор действует правило, запрещающее оставлять машину без присмотра на улице — реликт времён, когда ковбой не мог бросить коня у салуна. Теперь вместо коней — пикапы, а закон остался.
