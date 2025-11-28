Юрист предупредил о последствиях за просрочку имущественных налогов

«Эти должностные лица в рамках закона могут запретить выезд за границу, арестовать банковские счета и наложить запрет на отчуждение имущества. Кроме перечисленных неприятностей, неплательщика обяжут заплатить государству пени в размере 1/300 от суммы задолженности, умноженной на ключевую ставку ЦБ, которая на сегодня составляет 16,50% годовых. Налоговая также имеет право назначить штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога, а если докажет умышленные действия — до 40%», — подчеркнул Хаминский.