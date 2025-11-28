Юрист предупредил о последствиях за просрочку имущественных налогов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Гражданам РФ за просрочку имущественных налогов, срок уплаты которых истекает 1 декабря, грозит штраф до 40% от суммы неуплаченного налога, арест банковских счетов, а также запрет на выезд за границу и на отчуждение средств, рассказал РИА Новости налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала в ноябре рассылать письма с напоминанием гражданам о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год, срок для этого истекает 1 декабря. Как отметил Хаминский, просрочка начнет исчисляться со следующего дня после крайнего срока.
«С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика. Для начала ему направят требование об уплате налога. Если в указанный в требовании срок перевод не будет совершен, следующим шагом последует подача заявления в суд о взыскании», — рассказал юрист.
Хаминский обратил внимание, что в подавляющем большинстве случаев суд выносит решения в пользу налоговиков. После этого начинают действовать судебные приставы, отметил юрист.
«Эти должностные лица в рамках закона могут запретить выезд за границу, арестовать банковские счета и наложить запрет на отчуждение имущества. Кроме перечисленных неприятностей, неплательщика обяжут заплатить государству пени в размере 1/300 от суммы задолженности, умноженной на ключевую ставку ЦБ, которая на сегодня составляет 16,50% годовых. Налоговая также имеет право назначить штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога, а если докажет умышленные действия — до 40%», — подчеркнул Хаминский.
В свою очередь, юрист порекомендовал гражданам своевременно заплатить налоги, чтобы не допустить просрочку.