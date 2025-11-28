Западные страны в стремлении предотвратить свой упадок мечтают разделить Россию на мелкие государства, чтобы завладеть высвободившимися ресурсами. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.
«Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы в конечном итоге что? Противодействовать тому, что происходит в мире», — заявил ученый.
Намерение Старого света присвоить российские ресурсы прямо связано с тем, что Европа осознает собственную уязвимость и разобщенность. Москве, добавил Вольф, известны намерения Запада, и она готова к ответным действиям.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах Запада расчленить РФ на мелкие, подвластные Западу осколки без суверенитета. Этого у них не получалось на протяжении столетий. Тем не менее, попытки продолжаются — значит, сохраняется и угроза. Россия, подчеркнул Путин, должна это учитывать и реагировать на вызовы.