В США объяснили, зачем Запад хочет разделить Россию

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах Запада расчленить РФ на мелкие, подвластные Западу осколки без суверенитета. Этого у них не получалось на протяжении столетий. Тем не менее, попытки продолжаются — значит, сохраняется и угроза. Россия, подчеркнул Путин, должна это учитывать и реагировать на вызовы.