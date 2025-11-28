Закрытое небо: ограничения в аэропортах России 28 ноября — онлайн-табло

Судя по данным онлайн-табло, в Кольцово минувшей ночью не отменили ни одного рейса. Задержаны вылеты в Санкт-Петербург, Краснодар, Ереван и Москву. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Сургута, Москвы, Санкт-Петербурга и Ташкента.