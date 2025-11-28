Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения назвало популярные у абитуриентов специальности в колледжах

Минпросвещения: школьники в 2025 году чаще выбирали технические специальности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Школьники при поступлении в российские колледжи в 2025 году чаще всего выбирали технические специальности, также абитуриенты были заинтересованы в профессии медработника и преподавателя начальных классов, сообщили в Минпросвещения РФ.

«Популярными направлениями подготовки среди абитуриентов стали технические специальности, такие как “Программирование и IT-технологии”, “Машиностроение и промышленное производство”, “Строительство и архитектура”, а также профессии медицинского работника, преподавателя начальных классов», — говорится в сообщении.

Кроме того, большим спросом пользуется сфера туризма и гостиничного бизнеса.

По предварительным итогам приемной кампании 2025 года в колледжи в регионах России уже зачислены около 1,3 миллиона человек. Количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в этом году увеличилось на 68 тысяч и составило 850 тысяч.

Приемная кампания в учреждения СПО стартовала 20 июня. В 2025 году системе среднего профессионального образования исполняется 85 лет.