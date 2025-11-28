Минпросвещения назвало популярные у абитуриентов специальности в колледжах

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Школьники при поступлении в российские колледжи в 2025 году чаще всего выбирали технические специальности, также абитуриенты были заинтересованы в профессии медработника и преподавателя начальных классов, сообщили в Минпросвещения РФ.
«Популярными направлениями подготовки среди абитуриентов стали технические специальности, такие как “Программирование и IT-технологии”, “Машиностроение и промышленное производство”, “Строительство и архитектура”, а также профессии медицинского работника, преподавателя начальных классов», — говорится в сообщении.
Кроме того, большим спросом пользуется сфера туризма и гостиничного бизнеса.
По предварительным итогам приемной кампании 2025 года в колледжи в регионах России уже зачислены около 1,3 миллиона человек. Количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в этом году увеличилось на 68 тысяч и составило 850 тысяч.
Приемная кампания в учреждения СПО стартовала 20 июня. В 2025 году системе среднего профессионального образования исполняется 85 лет.