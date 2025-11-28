Минпросвещения назвало популярные у абитуриентов специальности в колледжах

По предварительным итогам приемной кампании 2025 года в колледжи в регионах России уже зачислены около 1,3 миллиона человек. Количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в этом году увеличилось на 68 тысяч и составило 850 тысяч.