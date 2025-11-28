Ричмонд
Пленный боец ВСУ Садовей заявил, что сбежит с Украины в случае обмена

Солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Артем Садовей, который сдался в плен российским военным, заявил, что не собирается оставаться на Украине после возможного обмена.

— Как только появилась бы возможность, уехал бы оттуда (с Украины — прим «ВМ».). Буду уезжать оттуда, и побыстрее, — сказал он.

По словам пленного, после возвращения военнослужащим дают отпуск на три месяца.

Садовей отметил, что за эти три месяца он смог бы оформить документы и уехать за границу, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что на Купянском направлении эвакуационные группы Вооруженных сил Украины оставляют раненых сослуживцев под ударом российских БПЛА.

Пленный солдат ВСУ Александр Сидельник рассказал, что украинские военнослужащие не знали, что находятся в окружении в Красноармейске. Он отметил, что их использовали «как пушечное мясо». Однако после того как боец сдался в плен, он был удивлен, что ВС РФ относились к нему по-человечески.

В Купянске-Узловом одна из групп украинских войск из-за отсутствия связи перестреляла своих сослуживцев, погибли три человека.

