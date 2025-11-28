На Крестовском острове в Санкт-Петербурге появится площадь имени ФК «Зенит»

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в ответном матче четвертьфинала Кубка России петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в столице со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 29-й минуте с пенальти забил Андрей Мостовой. Следующий матч в рамках Российской премьер-лиги команда из Петербурга сыграет на «Газпром Арене» 30 ноября против казанского «Рубина».