«Водоканал» проверит двухнедельный провал грунта у ТК «Вояж» в Петербурге

У ТК «Вояж» в Петербурге образовался провал грунта, куда регулярно поступает вода из аварийной трубы канализации. Местные жители заявили, что дефекту уже порядка двух недель и на него никто пока не обратил внимания. Тем временем из-за случившегося подмывает фундамент рядом расположенной парковки, что грозит затоплением ее подземного этажа, пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев.