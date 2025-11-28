«Водоканал» проверит двухнедельный провал грунта у ТК «Вояж» в Петербурге

У ТК «Вояж» в Петербурге образовался провал грунта, куда регулярно поступает вода из аварийной трубы канализации. Местные жители заявили, что дефекту уже порядка двух недель и на него никто пока не обратил внимания. Тем временем из-за случившегося подмывает фундамент рядом расположенной парковки, что грозит затоплением ее подземного этажа, пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев.
В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что этот участок — вне его компетенции и находится в распоряжении торгового комплекса. Но специалисты пообещали разобраться в ситуации.
— 28 ноября мы проведем совместное обследование сетей предприятия для обнаружения возможных повреждений. По его результатам с представителями «Вояж» составим необходимые документы. Если во время работы выявим дефекты, вызванные действиями сторонней организации, ей предъявят претензию о возмещении ущерба, — рассказали телеканалу в «Водоканале».