Двоих пропавших без вести подростков разыскивают в Хабаровске

Ориентировки появились в соцсетях добровольческого поисково-спасательного отряда Лига Спас.
15-летняя Кристина Смирнова исчезла 27 ноября 2025 года в районе улицы Трёхгорной. Девочка ростом 156 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмными волосами и голубыми глазами. В день пропажи на ней была чёрная куртка с шахматным принтом, чёрная толстовка, белые кроссовки и розовая сумка.
16-летний Дмитрий Желтяков пропал в тот же день в районе улицы Александровской. Подросток ростом 170 сантиметров, худощавый, со светло-русыми волосами и серыми глазами. Был одет в оранжевую шапку, зелёную куртку и чёрно-жёлтые кроссовки.
Любую информацию о местонахождении Кристины или Дмитрия волонтёры просят сообщить по телефонам 112, +7 914 190 12 17 или +7 914 167 37 77.