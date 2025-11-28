Двоих пропавших без вести подростков разыскивают в Хабаровске

15-летняя Кристина Смирнова исчезла 27 ноября 2025 года в районе улицы Трёхгорной. Девочка ростом 156 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмными волосами и голубыми глазами. В день пропажи на ней была чёрная куртка с шахматным принтом, чёрная толстовка, белые кроссовки и розовая сумка.