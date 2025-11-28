Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двоих пропавших без вести подростков разыскивают в Хабаровске

В Хабаровске ведутся поиски двух пропавших без вести подростков.

Источник: Соцсети

Ориентировки появились в соцсетях добровольческого поисково-спасательного отряда Лига Спас.

15-летняя Кристина Смирнова исчезла 27 ноября 2025 года в районе улицы Трёхгорной. Девочка ростом 156 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмными волосами и голубыми глазами. В день пропажи на ней была чёрная куртка с шахматным принтом, чёрная толстовка, белые кроссовки и розовая сумка.

16-летний Дмитрий Желтяков пропал в тот же день в районе улицы Александровской. Подросток ростом 170 сантиметров, худощавый, со светло-русыми волосами и серыми глазами. Был одет в оранжевую шапку, зелёную куртку и чёрно-жёлтые кроссовки.

Любую информацию о местонахождении Кристины или Дмитрия волонтёры просят сообщить по телефонам 112, +7 914 190 12 17 или +7 914 167 37 77.