Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер резко раскритиковал план Еврокомиссии использовать замороженные российские активы в Брюсселе для поддержки Украины. Это подорвало надежды ЕС на решение вопроса присвоения активов.
Представитель Бельгии попытался объяснить, что лидеры ЕС своими инициативами по активам РФ могут заблокировать мирное соглашение США по Украине.
«Поспешное продвижение предложенной схемы репарационных кредитов приведёт к побочному ущербу: мы, как ЕС, фактически будем препятствовать заключению мирного соглашения», — написал Де Вевер в своём письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, которое опубликовало иностранное издание.
Но Европа уже не стесняясь говорит, что хочет признать Москву проигравшей стороной при любом исходе конфликта. Истинная цель ЕС — продолжать накачивать Украину для дальнейшего противостояния с Москвой. В Брюсселе не хотят завершать конфликт, именно поэтому придумывают альтернативный вариант.
Ранее KP.RU сообщил, что Москва не будет сидеть сложа руки и смотреть, как Европа занимается «воровством». В Кремле заявили о последствиях в случае, если ЕС действительно направят активы РФ на нужды Украины.