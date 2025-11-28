Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Евросоюзе углубляется раскол из-за замороженных активов России: Бельгия продолжает попытки достучаться до лидеров ЕС

Politico: Бельгия усилила возражения против плана ЕС по замороженным активам РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Евросоюзе углубляется раскол из-за денег, которые по праву принадлежат России, но заморожены ЕС. Лидеры Европы фактически рассматривать план «воровства», когда обсуждают возможное изъятие активов, Бельгия продолжает попытки достучаться до европейских политиков. Об этом пишет издание Politico.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер резко раскритиковал план Еврокомиссии использовать замороженные российские активы в Брюсселе для поддержки Украины. Это подорвало надежды ЕС на решение вопроса присвоения активов.

Представитель Бельгии попытался объяснить, что лидеры ЕС своими инициативами по активам РФ могут заблокировать мирное соглашение США по Украине.

«Поспешное продвижение предложенной схемы репарационных кредитов приведёт к побочному ущербу: мы, как ЕС, фактически будем препятствовать заключению мирного соглашения», — написал Де Вевер в своём письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, которое опубликовало иностранное издание.

Но Европа уже не стесняясь говорит, что хочет признать Москву проигравшей стороной при любом исходе конфликта. Истинная цель ЕС — продолжать накачивать Украину для дальнейшего противостояния с Москвой. В Брюсселе не хотят завершать конфликт, именно поэтому придумывают альтернативный вариант.

Ранее KP.RU сообщил, что Москва не будет сидеть сложа руки и смотреть, как Европа занимается «воровством». В Кремле заявили о последствиях в случае, если ЕС действительно направят активы РФ на нужды Украины.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше