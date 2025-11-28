Билеты на «Щелкунчика»-2025: касс не будет, лимиты, аукцион. Вся правда о новых правилах

В 2025 году один покупатель может приобрести билеты для себя и ещё для трёх человек. В электронном билете указываются имя, отчество, фамилия и номер документа, удостоверяющего личность посетителя. При входе на спектакль необходимо предъявить не только электронный билет, но и оригинал документа. Часть билетов продаётся через аукцион, в котором могут принять участие как физические, так и юридические лица. На торгах разыгрывают только места в партере.