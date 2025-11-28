Неожиданная активность на Солнце: прогноз магнитной бури на 28 ноября 2025

При этом специалисты отмечают любопытную особенность: судя по объему выбросов, уходящих в сторону от Земли, обратная сторона Солнца сейчас выглядит куда активнее, чем та, что повернута к нам. Однако точно оценить, что происходит за краем солнечного диска, пока невозможно — ни один действующий телескоп не наблюдает ту область. Единственный аппарат, способный «заглянуть» за Солнце, Solar Orbiter, выйдет на нужную траекторию только весной 2026 года.