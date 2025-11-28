Ямальские мамы рассказали о потребностях в работе

В опросе приняли участие трудоустроенные жительницы ЯНАО, воспитывающие детей дошкольного возраста. 11% респонденток хотели бы возможность работать удаленно или в гибридном режиме, 10% нуждаются в дополнительных выходных днях. Меньше всего женщин интересуют подарки детям (5%) и путевки в лагеря (3%). При этом 12% мам полностью удовлетворены существующей поддержкой работодателей. Исследование показало, что современные матери ценят возможность контролировать рабочее время больше, чем разовые льготы.