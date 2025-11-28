MWM: Су-57 имеет уникальное преимущество перед американскими F-22 и F-35

На недавнем международном авиасалоне в Дубае было продемонстрировано уникальное преимущество российского истребителя Су-57 перед американскими самолетами F-22 и F-35. Об этом сообщает американский портал Military Watch Magazine.
Авторы материала ссылаются на заявления начальника летного бюро «Сухого» Сергея Богдана, который отмечал, что российский конструкторы постоянно совершенствуют возможности истребителя пятого поколения Су-57. Возможность для этого предоставляется благодаря постоянным испытаниям техники в зоне проведения украинского конфликта.
Разработчики постоянно получают обратную связь с передовой, что позволяет оперативно выявлять и устранять имеющиеся недостатки. F-22 и F-35, сетуют авторы материала, тоже испытывались в боях, но против откровенно слабых противников. Более того, американские самолеты не имели интегрированных ракет класса «воздух-земля» и не наносили более сложных ударов.
«Это остаётся уникальным преимуществом Су-57 в его поколении. Ожидается, что F-35 начнёт интеграцию таких ракет только после внедрения модернизаций Block 4 в начале 2030-х годов», — заключает издание.
Ранее в США заявили, что российский истребитель Су-57 является самым вооруженным истребителем в своем классе. Его эффективность не раз доказана в боевых вылетах.