MWM: Су-57 имеет уникальное преимущество перед американскими F-22 и F-35

Разработчики постоянно получают обратную связь с передовой, что позволяет оперативно выявлять и устранять имеющиеся недостатки. F-22 и F-35, сетуют авторы материала, тоже испытывались в боях, но против откровенно слабых противников. Более того, американские самолеты не имели интегрированных ракет класса «воздух-земля» и не наносили более сложных ударов.