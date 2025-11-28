Ричмонд
Узбекистан изучит достижения российских экспертов для укрепления природоохранных мер

В Самарканде состоялась встреча советника министра экологии Узбекистана Алишера Саломова с замглавой Росприроднадзора Татьяной Кузнецовой, на которой обсуждались вопросы экологического сотрудничества, охраны водных ресурсов и внедрения современных подходов.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана заинтересованы в изучении достижений и подходов российских специалистов для укрепления национальных природоохранных инициатив, а также в обмене опытом и внедрении современных практик в области экологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета по экологии и изменению климата республики.

На полях Конференции сторон CITES CoP20 в Самарканде состоялась встреча советника министра экологии Алишера Саломова с заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации (Росприроднадзор) Татьяной Кузнецовой.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, уделив особое внимание обмену опытом и внедрению современных практик экологической безопасности.

Саломов подчеркнул готовность Узбекистана активизировать взаимодействие с российскими природоохранными структурами, в том числе в части управления природными ресурсами и совершенствования механизмов экологического контроля.

Речь также шла о защите водных объектов и рационального использования водных ресурсов — сферы, которые являются стратегически важными для обеих стран.

Узбекская сторона выразила заинтересованность в изучении достижений и подходов российских специалистов для укрепления национальных природоохранных мер.

«Встреча прошла в конструктивном духе и позволила закрепить взаимопонимание по ряду перспективных направлений», — подчеркнули в ведомстве.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение развивать регулярный диалог и продолжать взаимовыгодное сотрудничество в области международной экологии и охраны природных ресурсов.