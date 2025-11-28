Узбекистан изучит достижения российских экспертов для укрепления природоохранных мер

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана заинтересованы в изучении достижений и подходов российских специалистов для укрепления национальных природоохранных инициатив, а также в обмене опытом и внедрении современных практик в области экологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета по экологии и изменению климата республики.