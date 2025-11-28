Эколаборатория и поход на Торгашинскую лестницу: красноярцев приглашают на закрытие Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

6 декабря, в субботу, в Красноярске состоится торжественное закрытие Всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух». Мероприятие станет финалом проекта, в котором столица края одержала убедительную победу в главной номинации «Город-лидер».
Программа закрытия акции обещает быть познавательной для всех гостей. Мероприятия начнутся в 10:30 на территории оздоровительного лагеря «Гренада» (площадка перед Торгашинской лестницей). Здесь состоится церемония награждения дипломами и призами самых активных участников акции. Регистрация по ссылке.
У каждого желающего будет уникальная возможность присоединиться к практическому экоуроку на базе передвижной лаборатории и вживую увидеть, как специалисты-экологи отбирают пробы для анализа состояния окружающей среды.
Завершающим событием станет массовое восхождение на знаменитую Торгашинскую лестницу — самую длинную лестницу в России. Сопровождать красноярцев и гостей города будет амбассадор и главный активист акции, основатель проекта «Красноярский хайкинг» Анатолий Безверхий. На старте и финише будет организована общая фотосъемка.
Напомним, в этом году Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» прошла в пяти городах Красноярского края: Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Ачинске и Норильске. С мая по сентябрь в регионе прошло около 70 экологических мероприятий. Всего к региональному этапу акции, организованному краевым министерством экологии, присоединились свыше 25 тысяч человек.
По итогам сезона Красноярск продемонстрировал наивысший результат по стране — более 125 тысяч «чистых километров», которые участники акции преодолели, отказавшись от транспорта. Благодаря общему вкладу участников, в 2026 году юбилейный сезон акции пройдет в краевом центре.