Эколаборатория и поход на Торгашинскую лестницу: красноярцев приглашают на закрытие Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

Напомним, в этом году Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» прошла в пяти городах Красноярского края: Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Ачинске и Норильске. С мая по сентябрь в регионе прошло около 70 экологических мероприятий. Всего к региональному этапу акции, организованному краевым министерством экологии, присоединились свыше 25 тысяч человек.