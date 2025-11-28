Глава СК России взял на контроль ситуацию с отловом бездомных собак в Ачинске

Как отмечается, проблема с большим количеством безнадзорных собак в городе существует давно. По полученной от местных жителей информации, стаи животных обитают возле детской площадки и школы и систематически нападают на людей. Так, в августе 2025 года бездомные животные набросились на восьмилетнюю девочку, ей потребовалась медицинская помощь.