Глава СК России взял на контроль ситуацию с отловом бездомных собак в Ачинске

В Красноярском крае следователи проверяют работу по отлову бродячих собак.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил коллегам из Красноярского края предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела о ненадлежащей организации отлова бездомных собак в Ачинске. Об этом стало известно вечером 27 ноября.

Поводом для вмешательства в ситуацию стали новые сообщения в СМИ и соцсетях о происшествии 25 ноября, когда бродячая собака набросилась на ребенка. По счастливой случайности, серьезных травм удалось избежать.

Как отмечается, проблема с большим количеством безнадзорных собак в городе существует давно. По полученной от местных жителей информации, стаи животных обитают возле детской площадки и школы и систематически нападают на людей. Так, в августе 2025 года бездомные животные набросились на восьмилетнюю девочку, ей потребовалась медицинская помощь.

Многочисленные жалобы горожан в различные инстанции до сих пор не привели к видимым результатам. Председатель Следкома России взял ситуацию на контроль.