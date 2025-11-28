Ричмонд
Городская поликлиника Хабаровска встретила 70-летие с новым оборудованием

Переоснащение велось в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Источник: Правительство Хабаровского края

Городская поликлиника Железнодорожного района Хабаровска отмечает 70-летний юбилей с обновлённым оборудованием. Учреждение получило новую технику по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба краевого правительства.

За 2024−2025 годы в поликлинику поставили 16 единиц медицинской техники на 61,5 миллиона рублей. Ещё 332 единицы купили за счёт средств ОМС на 5 миллионов рублей. Это позволило расширить диагностику и улучшить помощь пациентам.

В рентген-отделении появился цифровой аппарат. Он передаёт снимки врачам мгновенно и «сшивает» изображения — удобно для обследования детей с проблемами позвоночника.

Гинекологическое отделение получило УЗИ-аппарат, кольпоскоп с удобным креслом и кардиотокограф для контроля сердцебиения плода. Эндоскопическая служба оснащена видеостойкой с системой NBI для раннего выявления болезней и шкафом для хранения инструментов.

«Благодаря поддержке президента России Владимира Путина мы получили оборудование, позволяющее вывести диагностику на качественно новый уровень», — отметила главный врач поликлиники Елена Гандурова.