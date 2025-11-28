Городская поликлиника Хабаровска встретила 70-летие с новым оборудованием

За 2024−2025 годы в поликлинику поставили 16 единиц медицинской техники на 61,5 миллиона рублей. Ещё 332 единицы купили за счёт средств ОМС на 5 миллионов рублей. Это позволило расширить диагностику и улучшить помощь пациентам.