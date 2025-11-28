Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске в преддверии Дня матери состоялась специальная акция для будущих родителей

В Братске в преддверии Дня матери состоялась специальная акция для будущих родителей. Мероприятие под названием «Сохрани самое дорогое» прошло в женской консультации города.

Источник: ТК Город

Инициаторами выступили сотрудники Госавтоинспекции вместе с председателем Общественного совета при МУ МВД России «Братское» и юными инспекторами движения из школы № 16. Ученики поздравили беременных женщин стихами и песнями, а также вручили им handmade-открытки и брелки-обереги.

Особое внимание участники акции уделили вопросам детской безопасности в автомобиле. Инспектор по пропаганде БДД напомнила, что первая поездка новорожденного из роддома домой уже делает его участником дорожного движения. Безопасность ребенка в этот момент полностью зависит от взрослых.

Председатель Общественного совета Роман Небользин наглядно продемонстрировал, как правильно выбирать и использовать детские автокресла. Он разъяснил требования законодательства к перевозке детей и показал, как правильно пристегивать ребенка в автомобиле.

Все будущие родители получили тематические памятки с информацией о видах детских удерживающих устройств и инструкции по их применению. Организаторы уверены, что теперь взрослые смогут правильно подготовиться к первой поездке малыша из роддома.