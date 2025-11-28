На севере Хабаровского края создадут противопожарные авиаотделения

В селе Нелькан Аяно-Майского района будет создано специальное противопожарное авиаотделение. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», его строительство начнется в ближайшее время.
На севере региона есть так называемые зоны контроля. Это удаленные и труднодоступные территории, где работы по ликвидации огня прекращаются из-за отсутствия угрозы населенным пунктам и экономическим объектам. Решение принимается в случаях, когда расходы на борьбу с пожаром превосходят потенциальный ущерб от его распространения.
Однако назрела необходимость сокращать такие зоны и создавать на местах противопожарные авиаотделения.
В Нелькане авиаотделение будет базироваться в районе аэропорта. Штатная численность составит 14 человек, в том числе парашютно-десантные группы и летчик-наблюдатель. При крупных пожарах в Нелькан будут командироваться дополнительные силы.
В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края подчеркнули, что аналогичное авиаотделение уже создано в Чумикане и будет создаваться также в Охотске.