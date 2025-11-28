На севере Хабаровского края создадут противопожарные авиаотделения

На севере региона есть так называемые зоны контроля. Это удаленные и труднодоступные территории, где работы по ликвидации огня прекращаются из-за отсутствия угрозы населенным пунктам и экономическим объектам. Решение принимается в случаях, когда расходы на борьбу с пожаром превосходят потенциальный ущерб от его распространения.