Кадеты Хабаровского края станут участниками Международного кремлевского кадетского бала

10 декабря 3400 юношей и девушек станут участниками Х Юбилейного Международного кремлевского благотворительного кадетского бала, в их числе и кадеты из Хабаровского края. Мероприятие проводится при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в честь года Защитника Отечества и в поддержку специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Хабаровский край представят кадеты школы МЧС, правового лицея имени Сергея Николенко, кадетской школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова, школы № 38 г. Хабаровска, военно-морского лицея и Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И. Ф. Шилова», — отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Почетными гостями мероприятия станут Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники СВО, видные общественные, политические и религиозные деятели, представители зарубежных посольств и консульств.
В министерстве образования и науки Хабаровского края отметили, что у многих ребят родные и близкие выполняют свой долг по защите Родины в зоне специальной военной операции.
Как рассказали организаторы, Владимир Путин высоко оценивает значимость проекта в деле патриотического воспитания молодежи и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, расширения культурных дружественных связей среди молодежи Российской Федерации, бывших стран СНГ и дружественных нам стран зарубежья.
Классика бала.
В ставшей уже традиционной программе бала классические бальные композиции: полонез, вальс, падеграс, французская и московская кадрили, мазурка, полька, вальс-миньон, краковяк и др. Участники заранее готовятся и показывают удивительное мастерство и легкость, девушки готовят изысканные наряды, юноши строги в великолепии мундиров и эполет. Также на сцене Гостиного двора выступят творческие коллективы, заслуженные артисты Российской Федерации, выдающиеся деятели культуры и сами участники бала.
На церемонии открытия все участники торжественного мероприятия совместно исполнят песню, специально написанную для кадет членом Попечительского Совета Международного кремлевского благотворительного кадетского бала, заслуженным артистом России и депутатом Государственной Думы Денисом Майдановым. Данное выступление будет представлено на официальную фиксацию в качестве рекорда России по самому массовому единовременному исполнению песни.