Кадеты Хабаровского края станут участниками Международного кремлевского кадетского бала

10 декабря 3400 юношей и девушек станут участниками Х Юбилейного Международного кремлевского благотворительного кадетского бала, в их числе и кадеты из Хабаровского края. Мероприятие проводится при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в честь года Защитника Отечества и в поддержку специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.