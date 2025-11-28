Ричмонд
В Красноярске выставка Музея Ряузова «Нежные сюжеты» подходит к концу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Музее художника Бориса Ряузова проходит выставка «Нежные сюжеты».

Она объединяет произведения художественной династии Ряузовых в рамках темы «Посвящение родителям». Особое внимание уделено Надежде Борисовне Ряузовой, впервые представившей целостное художественное повествование, посвященное семейной памяти. Экспозиция включает такие картины, как «Свидание», «Начало всего», «Время для двоих», «Друзья и любовь», «Магия. Фруктовый сад». Дополняют выставку изящные броши, скульптуры из стекла и уникальные авторские куклы Надежды Ряузовой.

Оценить разнообразие картин трех художников династии Ряузовых можно будет до 30 ноября.

