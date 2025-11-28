В Магнитогорске начали выпуск первого в РФ робокомплекса для детей с ДЦП. Фото

В Магнитогорске (Челябинская область) запустили в серийное производство первый роботизированный комплекс для реабилитации детей с ДЦП. Как сообщили в офисе НПО «Андроидная техника», аппарат также используют для восстановления пациентов с двигательными нарушениями кистей рук.