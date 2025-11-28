Госавтоинспекция Пермского края перешла на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

«Ухудшение погодных условий может стать причиной ДТП, образования заторов и нарушений в работе общественного транспорта. Водителям рекомендуется с особым вниманием и осторожностью относиться к управлению транспортным средством, строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля», — предупреждает Госавтоинспекция в telegram-канале.