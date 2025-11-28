Ричмонд
В ГД хотят обязать банки уведомлять супругов заемщиков о крупных кредитах

В ГД предложили обязать банки уведомлять супругов о кредитах более 500 тыс руб.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать банки уведомлять супругов заемщиков о заключении кредитных договоров на сумму более 500 тысяч рублей.

Обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с соответствующим предложением есть в распоряжении РИА Новости.

«В целях защиты имущественных прав граждан и укрепления семейной финансовой стабильности предлагаю обязать кредитные организации направлять супругу/супруге заемщика уведомление о заключении кредитного договора (или договоров) на сумму, превышающую 500 тысяч рублей», — говорится в документе.

Отмечается, что данная мера должна применяться при условии, что заемщик состоит в зарегистрированном браке, а также обеспечивать конфиденциальность информации. Инициативой предусматривается, что уведомление будет носить информационный характер и не отменяет самостоятельности принятия финансовых решений каждым из супругов.

«Реализация данной инициативы позволит повысить ответственность заемщиков, будет способствовать снижению уровня долговой нагрузки на семьи, предотвращению скрытого закредитования и станет важным шагом в укреплении финансовой культуры и института семьи в целом», — отметил Чернышов.

