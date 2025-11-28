В селах Ярославской области начали строительство двух газовых котельных

Сейчас на производственных площадках идет сборка модулей котельных. Все основное оборудование — котлы, насосы и теплообменники — уже заказано и в скором времени будет поставлено. Мощность каждого энергообъекта составит 0,92 МВт. Строительство планируется завершить в декабре 2025 года, а запуск котельных и подача тепла потребителям намечены на 2026 год.