В селах Ярославской области начали строительство двух газовых котельных

Работы планируется завершить в декабре.

Современные блочно-модульные котельные начали возводить в деревне Кормилицино и поселке Красные Ткачи в Ярославской области. Это событие соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.

Котельные заменят мазутный и угольный энергообъекты, которые устарели и не соответствуют технологическим требованиям. В деревне Кормилицино новая котельная обеспечит теплом и горячей водой жителей пяти многоквартирных и пяти частных домов. В поселке Красные Ткачи объект будет обслуживать 12 многоквартирных домов по улице Текстильщиков и Московскому шоссе, а также один частный дом.

Сейчас на производственных площадках идет сборка модулей котельных. Все основное оборудование — котлы, насосы и теплообменники — уже заказано и в скором времени будет поставлено. Мощность каждого энергообъекта составит 0,92 МВт. Строительство планируется завершить в декабре 2025 года, а запуск котельных и подача тепла потребителям намечены на 2026 год.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.