Музей Мирового океана хочет открыть филиал в Антарктиде

Денис Миронюк отметил, что у музея уже есть выставки, которые могут быть там представлены, есть предметы, которые можно туда доставить. «Очень важно рассказать, что Антарктиду открыли русские мореплаватели, — продолжил Миронюк. — Иногда, к сожалению, в других странах об этом забывают, как и забывают еще о многих достижениях, которые совершила наша страна. И вот мы, как музей, хотели бы рассказать об этом непосредственно там, на Южном материке».