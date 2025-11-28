Искусственный интеллект подключат к отбору космонавтов уже в 2026 году

Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на пресс-конференции после успешной стыковки корабля «Союз МС-28» с МКС. По словам Баканова, нейросеть будет оценивать физическое состояние претендентов, результаты психологических тестов, медицинские данные и в целом их готовность к работе в космосе.