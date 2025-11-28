Ричмонд
Искусственный интеллект подключат к отбору космонавтов уже в 2026 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Искусственный интеллект станет частью процедуры отбора кандидатов в космонавты, которая начнется в первом квартале 2026 года.

Источник: НИА Красноярск

Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на пресс-конференции после успешной стыковки корабля «Союз МС-28» с МКС. По словам Баканова, нейросеть будет оценивать физическое состояние претендентов, результаты психологических тестов, медицинские данные и в целом их готовность к работе в космосе.

В УтроNews добавляют, что ранее, 27 ноября, на орбиту доставили GigaChat — нейросеть Сбера, ставшую первым в мире ИИ, работающим на МКС. Она уже помогает экипажу составлять отчеты и работать с базами данных, снижая нагрузку от рутинных операций.

